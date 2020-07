Formazioni ufficiali Pordenone-Cosenza, Serie B 2019/2020 (Di venerdì 17 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Pordenone-Cosenza, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie B 2019/2020. Dopo la sconfitta sul campo del Crotone che ha infranto i sogni del Pordenone di una promozione diretta, gli uomini di Tesser vogliono comunque concludere al meglio la stagione e ipotecare un posto nei playoff. Al Cosenza serve invece un mezzo miracolo per evitare la retrocessione in Serie C, ma i calabresi hanno intenzione di provarci sino alla fine. Calcio d’inizio allo Stadio Nereo Rocco oggi venerdì 17 luglio alle ore 21:00. Sportface.it vi terrà compagnia con gli aggiornamenti in tempo reale. Di seguito le Formazioni ... Leggi su sportface

clikservernet : Pescara-Frosinone, le formazioni ufficiali - Noovyis : (Pescara-Frosinone, le formazioni ufficiali) Playhitmusic - - zazoomblog : Pescara-Frosinone le formazioni ufficiali - #Pescara-Frosinone #formazioni - TUTTOB1 : Serie B, Pescara-Frosinone: le formazioni ufficiali - zazoomblog : Pescara-Frosinone (venerdì ore 18:45): formazioni ufficiali quote pronostici - #Pescara-Frosinone #(venerdì #18:45… -