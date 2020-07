Formazioni ufficiali Cittadella-Ascoli, Serie B 2019/2020 (Di venerdì 17 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Cittadella-Ascoli, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie B 2019/2020. Padroni di casa reduci da ben tre sconfitte consecutive e chiamati a rialzare la testa per non perdere il treno playoff. Tre invece le vittorie negli ultimi tre impegni per i marchigiani, che nonostante i 42 punti in classifica non sono ancora fuori dalla bagarre per evitare i playout. Calcio d’inizio allo Stadio Pier Cesare Tombolato oggi venerdì 17 luglio alle ore 21:00. Sportface.it vi terrà compagnia con gli aggiornamenti in tempo reale. Di seguito le Formazioni ufficiali: Cittadella: In attesa Ascoli: In attesa Leggi su sportface

clikservernet : Pescara-Frosinone, le formazioni ufficiali - Noovyis : (Pescara-Frosinone, le formazioni ufficiali) Playhitmusic - - zazoomblog : Pescara-Frosinone le formazioni ufficiali - #Pescara-Frosinone #formazioni - TUTTOB1 : Serie B, Pescara-Frosinone: le formazioni ufficiali - zazoomblog : Pescara-Frosinone (venerdì ore 18:45): formazioni ufficiali quote pronostici - #Pescara-Frosinone #(venerdì #18:45… -