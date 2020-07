Formazioni ufficiali Bari-Carrarese, playoff Serie C 2019/2020 (Di venerdì 17 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Bari-Carrarese, match valido per la semifinale dei playoff di Serie C 2019/2020. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20:45 al San Nicola, dove le due compagini si contenderanno un posto nell’atto conclusivo della competizione e contenderanno all’altra semifinalista la promozione in Serie B. Entrambe le squadre hanno collezionato un pareggio nel turno precedente, rispettivamente per 1-1 contro la Ternana e per 2-2 contro la Juventus U23. Chi la spunterà? Lo scopriremo insieme. Sportface.it vi terrà infatti compagnia con il live scritto del match e aggiornamenti in tempo reale. Di seguito le Formazioni ufficiali del ... Leggi su sportface

zazoomblog : Pescara-Frosinone le formazioni ufficiali - #Pescara-Frosinone #formazioni - TUTTOB1 : Serie B, Pescara-Frosinone: le formazioni ufficiali - zazoomblog : Pescara-Frosinone (venerdì ore 18:45): formazioni ufficiali quote pronostici - #Pescara-Frosinone #(venerdì #18:45… - sportli26181512 : Pescara-Frosinone, le formazioni ufficiali: le scelte di Sottil e Nesta: Sono state ufficializzate le formazioni di… - infobetting : Pescara-Frosinone (venerdì, ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, -