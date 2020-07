Ford Fleet management - Da ALD Automotive e l'Ovale blu nasce un nuovo servizio per la gestione flotte (Di venerdì 17 luglio 2020) Lalleanza tra la Casa dell'Ovale blu e ALD Automotive ha dato vita a Ford Fleet management, un servizio che ha lobiettivo di fornire alle aziende clienti nuove soluzioni integrate di gestione di flotte a noleggio in tutta Europa. Si tratta di una proposta rivolta sia ai clienti privati sia alle aziende, che riguarda soprattutto i veicoli commerciali. Verrà lanciata nel Regno Unito, previa approvazione delle autorità competenti, per poi espandersi in seguito in tutto il Continente. Non si ha però ancora la data di partenza del servizio per il mercato italiano.Limportanza della Rete. I mezzi a noleggio, che siano veicoli comerciali leggeri o automobili, verranno offerti da Ford ... Leggi su quattroruote

