Fondi Lega, la Guardia di finanza nella sede di Lombardia Film Commission (Di venerdì 17 luglio 2020) Documenti, atti e tutto il materiale che può essere utile alle indagini che sabato hanno portato al fermo di Luca Sostegni e alla iscrizione nel registro degli indagati di tre commercialisti “in quota” Lega. Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guarda di finanza Milano sta effettuando acquisizioni nella sede della Lombardia Film Commission nell’inchiesta sulla presunta compravendita a prezzo gonfiato di un immobile a Cormano, nel Milanese. Sostegni è considerato dalla procura di Milano presunto prestanome di Michele Scillieri, commercialista vicino al Carroccio e indagato assieme ad altri due professionisti. L’inchiesta si muove in parallelo con quella genovese sui Fondi della ... Leggi su ilfattoquotidiano

