Fondi Lega, la Finanza piomba negli uffici della Lombardia Film Commission per acquisire documenti (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guarda di Finanza Milano da questa mattina sta effettuando acquisizioni nella sede della Lombardia Film Commission – fondazione a partecipazione pubblica che cura progetti cinematografici nel territorio regionale – nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta compravendita a prezzo gonfiato di un immobile a Cormano, nel Milanese. Lombardia Film Commission è al centro delle indagini del procuratore aggiunto Eugenio Fusco e del pm Stefano Civardi, che indagano sul flusso di denaro movimentato da tre commercialisti della galassia leghista, i cui nomi sono già emersi nel caso dei 49 milioni della Lega ... Leggi su tpi

fattoquotidiano : Fondi Lega, fermato un uomo mentre stava scappando in Brasile: legato a compravendita “gonfiata” alla Lombardia fil… - petergomezblog : Inchiesta sui Fondi Lega, i rapporti dell’uomo in fuga (fermato prima di volare in Brasile) con i tre commercialist… - Open_gol : ?? Fondi Lega, fermato un uomo che scappava in Brasile: coinvolto in una compravendita gonfiata con fondi della Regi… - adri9lli : RT @janavel7: Gente che va a Mosca a trattare tangenti sul gas. Gente che tenta di fuggire in Brasile con fondi neri. Gente che nasconde mi… - Stefano_Lupus : RT @Virus1979C: Fondi Lega, la Guardia di finanza nella sede di Lombardia Film Commission -