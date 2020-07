Fondi Lega e elezioni, a chi chiede se è preoccupato per le inchieste giudiziarie Salvini risponde: «No, inchiesta più, inchiesta meno» (Di venerdì 17 luglio 2020) Matteo Salvini non è preoccupato per le vicende giudiziarie relative al suo partito per presunti finanziamenti. Metre procedono le indagini sul prestanome che stava fuggendo in Brasile, con la Guardia di finanza nella sede della Lombardia Film Commission di Cormano che acquisisce materiale da analizzare, Salvini afferma di non avere paura. Le questioni giudiziarie, in vista delle elezioni, non lo preoccupano minimamente. LEGGI ANCHE >>> Fondi Lega, il cerchio si stringe attorno a tre commercialisti vicini al Carroccio «Non dò giudizi sulle inchieste, sono assolutamente tranquillo» L'articolo Fondi Lega e elezioni, a chi ... Leggi su giornalettismo

