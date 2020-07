Fondi Covid, l'ultima chance per il Sud: 30 miliardi da spendere entro il 2023 (Di venerdì 17 luglio 2020) Tra la fine di quest?anno e il 2023 il Mezzogiorno dovrà spendere almeno trenta miliardi tra risorse europee e nazionali. Si potrebbe dire che non è una novità visto che... Leggi su ilmattino

LaStampa : Il 7 agosto in scena torna il concerto sinfonico nel Bosco degli Artisti di Falcade. Esibizione a 2000 metri di quo… - piersileri : ??nuovi fondi per borse di studio per formazione specifica in medicina generale ??istituzione scuola di specializzazi… - fattoquotidiano : L’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Milano ha portato all’arresto di otto persone [LEGGI] #edicola… - Antonio25464346 : RT @Poesiaitalia: Opisso Chiara è un artista bolognese. Durante il lockdown, ha dipinto un acquerello ogni giorno, promuovendo una raccolta… - Psyclo_Bo : RT @gr_grim: L'emergenza COVID inizia a gennaio, siamo a metà luglio, e #Leuropa sta ancora litigando su quanto, come e a che condizioni di… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi Covid Fondi Covid, l'ultima chance per il Sud: 30 miliardi da spendere entro il 2023 Il Mattino Per mafie boom guadagni

La "paralisi economica" provocata dalla pandemia di coronavirus può aprire alle mafie "prospettive di arricchimento ed espansione paragonabili a ritmi di crescita che può offrire solo un contesto post ...

Covid19 e mafia, la criminalità pronta ad approfittare dell’emergenza, l’allarme della Dia

La “paralisi economica” provocata dalla pandemia di covid19 può aprire alle mafie “prospettive di arricchimento ed espansione paragonabili a ritmi di crescita che può offrire solo un contesto post-bel ...

La "paralisi economica" provocata dalla pandemia di coronavirus può aprire alle mafie "prospettive di arricchimento ed espansione paragonabili a ritmi di crescita che può offrire solo un contesto post ...La “paralisi economica” provocata dalla pandemia di covid19 può aprire alle mafie “prospettive di arricchimento ed espansione paragonabili a ritmi di crescita che può offrire solo un contesto post-bel ...