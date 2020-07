Fondi Coronavirus: per il Sud Italia 30 miliardi di euro da spendere entro il 2023 (Di venerdì 17 luglio 2020) entro la fine del 2020 ed il 2023 il Sud Italia dovrà spendere almeno 30 miliardi di euro tra risorse europee e nazionali. La causa scatenante dei Fondi messi a disposizione pone le sue radici nell’emergenza economica in seguito alla pandemia, che più di tutto ha dato il via ad una serie di spese necessarie … L'articolo Fondi Coronavirus: per il Sud Italia 30 miliardi di euro da spendere entro il 2023 Leggi su dailynews24

_MiBACT : Coronavirus, @dariofrance: «Raddoppiati fondi per sale cinema e per la ripresa nella stagione estiva». Il Ministro… - BzBroono : Nel gap tra le sguaiate urla d'orgoglio patrio ai dubbi UE sui fondi Covid alle cosche e il silenzio su mesi di cer… - viverecamerino : Scuola e Coronavirus: arrivano fondi per il Tacchi Venturi di San Severino - FabioTemporiti : RT @Valori_it: Con la scusa della crisi economica, c'è chi propone di dirottare i soldi delle fondazioni bancarie verso il settore profit.… - angiuoniluigi : RT @serpicofra: ??? LA PRIMA PAGINA DEL MATTINO DI NAPOLI Aiuti Covid, meno fondi al Sud [LEGGI: -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi Coronavirus Covid, indiano positivo a Fondi. Ricoverato h24 notizie Lavoratori ridotti in schiavitù in aziende agricole che prendono milioni in fondi Ue: l'inchiesta

Lavorano per ore sotto il sole cocente o la pioggia battente, per coltivare e raccogliere quella frutta e verdura che così facilmente troviamo nei supermercati.

Cairo, riduzione Tari e non solo. Il sindaco Lambertini: "Altri sgravi sono in fase di valutazione"

"La situazione Covid-19 rispecchia fortunatamente quanto sta accadendo nel resto della Regione. Ad oggi non ci sono positività sul territorio. Né casi sospetti e né persone in isolamento perché venute ...

Lavorano per ore sotto il sole cocente o la pioggia battente, per coltivare e raccogliere quella frutta e verdura che così facilmente troviamo nei supermercati."La situazione Covid-19 rispecchia fortunatamente quanto sta accadendo nel resto della Regione. Ad oggi non ci sono positività sul territorio. Né casi sospetti e né persone in isolamento perché venute ...