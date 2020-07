Florentino Perez: “Abbiamo vinto una storica Liga. Ramos terminerà la carriera a Madrid” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Real Madrid è Campione di Spagna e festeggia il 34° titolo della sua storia. Il presidente dei blancos Florentino Perez, entusiasta del trionfo della sua società annuncia la permanenza di Capitan Sergio Ramos: “Sergio Ramos terminerà la sua carriera a Madrid. Sono tranquillo su questo, è più di un capitano e ha una leadership enorme”. Il presidente parla anche del suo tecnico: “Zidane vinto un titolo ogni 19 partite. Averlo in panchina è una benedizione del cielo e sarà con noi a lungo. Che lo critichino pure, continueremo a vincere titoli”. E’ stato un campionato particolare: “Ci siamo allenati bene, abbiamo ripreso a giocare con voglia di vincere il titolo e questa ... Leggi su alfredopedulla

Gareth Bale, il connubio ideale tra un fisico esplosivo ed una rapidità senza precedenti. Talento cristallino, fragile, come il vetro. Bello in apparenza, graziante nelle movenze, gestione della sfera ...“Sergio Ramos terminerà la sua carriera a Madrid“, ha annunciato senza esitazione Florentino Perez che, evidentemente, farà un’eccezione per il capitano blancos il cui futuro fino a pochi mesi fa semb ...