Flamengo, Jorge Jesus lascia. Fonti del club: “Ora il sogno è Gasperini” (Di venerdì 17 luglio 2020) Jorge Jesus lascia il Flamengo dopo aver vinto cinque titoli in un anno ed è pronto a volare a Lisbona per firmare col Benfica. Un milione di euro è la cifra della clausola di rescissione che i portoghesi pagheranno ai brasiliani per assicurarsi il tecnico e la notizia è stata già confermata dai media portoghesi. Ora è caccia al sostituto per il Flamengo. Nelle ultime ore è circolato persino il nome di Gian Piero Gasperini ma ai microfoni dell’Ansa, Fonti del club chiariscono: “Si tratta solo di un sogno”. Ora il ballottaggio è a due: Luiz Felipe Scolari e Renato Portaluppi. Leggi su sportface

