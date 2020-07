Fiorentina, De Rossi ha già in mente il suo staff ideale: c’è anche Mirante (Di venerdì 17 luglio 2020) Il candidato alla panchina della Fiorentina, Daniele De Rossi, avrebbe già deciso come formare il suo staff tecnico Secondo quanto riportato da Sky Sport, Daniele De Rossi avrebbe già deciso come formare il suo staff tecnico nel caso in cui la Fiorentina decidesse di affidargli la guida della prima squadra. Nello staff ideale dell’ex giocatore della Roma vi sarebbero Simone Beccaccioli (match analyst della Roma), Giampiero Pinzi (attualmente nello staff tecnico dell’Udinese) e Antonio Mirante, attuale secondo portiere della squadra capitolina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

MassyHawk92 : @gizzo97 I primi a dare De Rossi prossimo allenatore della Fiorentina... - Romanista24 : @Mottavia @LDeSantis2 Per me Daniele De Rossi può fare tutto quello che lo rende felice. Ma comunque la Fiorentina… - gizzo97 : RT @tempoweb: La Fiorentina colonia romanista: Aquilani alla Primavera, poi De Rossi in prima squadra #Fiorentina #DeRossi #Aquilani #Commi… - violamad79 : RT @_fastfastfast: Francamente Sky e Di Marzio hanno rotto il cazzo con questa storia di De Rossi alla #Fiorentina. - _fastfastfast : Francamente Sky e Di Marzio hanno rotto il cazzo con questa storia di De Rossi alla #Fiorentina. -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Rossi La Fiorentina colonia romanista: Aquilani alla Primavera, poi De Rossi in prima squadra Il Tempo De Rossi 'chiama' Mirante: lo vuole nel suo staff alla Fiorentina

La Fiorentina vuole Daniele De Rossi in panchina. L'ex centrocampista vorrebbe portare il secondo portiere giallorosso tra i suoi collaboratori. Nonostante in futuro si siederà probabilmente su altre ...

Calciomercato, la Fiorentina guarda al futuro: fra i gioielli e la panchina

La suggestione che porta a Daniele De Rossi resta, come vi abbiamo raccontato ... Alla fine è lui che ha rispolverato i gioielli di casa Fiorentina. Ed è a lui che ora la Fiorentina si sta ...

La Fiorentina vuole Daniele De Rossi in panchina. L'ex centrocampista vorrebbe portare il secondo portiere giallorosso tra i suoi collaboratori. Nonostante in futuro si siederà probabilmente su altre ...La suggestione che porta a Daniele De Rossi resta, come vi abbiamo raccontato ... Alla fine è lui che ha rispolverato i gioielli di casa Fiorentina. Ed è a lui che ora la Fiorentina si sta ...