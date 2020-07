Fiorentina, contatti con De Rossi? Il club viola smentisce: “Bufale” (Di venerdì 17 luglio 2020) Daniele De Rossi pRossimo allenatore della Fiorentina? Trattasi di ‘bufale’. Il futuro di Beppe Iachini, si sa, dovrebbe essere lontano da Firenze e in queste settimane numerose indiscrezioni si susseguono in merito a chi erediterà il suo posto in panchina. Ma a oggi non ci sono nuovi contatti tra la Fiorentina e De Rossi. A smentirlo è lo stesso club viola attraverso una comunicazione proveniente dall’ufficio stampa: indiscrezione infatti bollata come “una bufala”. Leggi su sportface

