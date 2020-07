Fiorentina: Aquilani nuovo allenatore della Primavera (Di venerdì 17 luglio 2020) La notizia era nell'aria da tempo, oggi è arrivata l'ufficialità. Alberto Aquilani sarà il prossimo allenatore della Primavera viola per la stagione 2020/21. La panchina era vacante dopo i saluti fra ... Leggi su gazzetta

