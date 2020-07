Finn Wolfhard di Stranger Things nella nuova serie animata Marvel con suo fratello Nick (Di venerdì 17 luglio 2020) Non solo le avventure nel Sottosopra: Finn Wolfhard di Stranger Things ha appena firmato un contratto per prestare la sua voce ad una nuova serie di fantascienza dell'universo Marvel, New-Gen. Con lui ci sono anche suo fratello Nick e un altro volto della serialità Netflix: accanto a Finn Wolfhard, che interpreta Mike Wheeler in Stranger Things, c'è Anya Chalotra, la Yennefer di The Witcher. La serie animata New-Gen, destinata ad un pubblico di ragazzi dai 7 anni in su, è ambientata in una società futuristica minacciata da una guerra nano-tecnologica: in questo mondo ... Leggi su optimagazine

finnsatanist : @kaspurnia esse dai eh do finn wolfhard access nao do fwbr ??? - mellllllls : RT @sweetlouishes: finn wolfhard alla domanda 'di cosa hai paura?' risponde 'ho paura del razzismo, stereotipi, sessimo, omofobia...' che c… - ros4rjax : @annoiatoh24 Finn Wolfhard?? NO DAI È CON CUCCIOLINO - theunknovn : @cazzonesobro ODDIO HO CAMBIATO TANTE ICONS STO MALE HO AVUTO FINN WOLFHARD TANTO TEMPO FA POOOOI HERMIONE DRACO MALFOY INSOMMA TANTE ICONS - badtasteit : New-Gen: #AnyaChalotra e #FinnWolfhard tra i doppiatori della serie animata -

Ultime Notizie dalla rete : Finn Wolfhard Finn Wolfhard di Stranger Things nella nuova serie animata Marvel con suo fratello Nick OptiMagazine Stranger Things in tribunale per plagio: non è la prima volta per i fratelli Duffer

Il mondo dello spettacolo non è certo nuovo alle accuse di plagio e poco importa che si tratti di cinema, serie TV e persino case discografiche: stavolta a finire in tribunale sono i fratelli Duffer e ...

Stranger Things festeggia il quarto anniversario, ecco i post dei protagonisti

Ieri 15 luglio la serie Stranger Things ha festeggiato il quarto anniversario dal primo lancio sulla piattaforma di Netflix. Pe celebrare tale evento (era difatti il 15 luglio 2016) il cast al complet ...

Il mondo dello spettacolo non è certo nuovo alle accuse di plagio e poco importa che si tratti di cinema, serie TV e persino case discografiche: stavolta a finire in tribunale sono i fratelli Duffer e ...Ieri 15 luglio la serie Stranger Things ha festeggiato il quarto anniversario dal primo lancio sulla piattaforma di Netflix. Pe celebrare tale evento (era difatti il 15 luglio 2016) il cast al complet ...