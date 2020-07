Fine Vita, Cappato: “Verdetto caso Trentini? Lo rispetteremo, ma serve legge. Sul tema Aula incapace, non si aspettino giochini di partito” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Ormai è evidente l’assenza di volontà e l’incapacità da parte del Parlamento di affrontare i temi delle libertà individuali e del Fine Vita. Andremo avanti con la nostra disobbedienza civile, aiutando i malati terminali, affetti da sofferenze insopportabili, a essere aiutati a porre Fine alle proprie sofferenze finché questo diritto non sarà pienamente riconosciuto”. Così Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, a margine dei lavori del Consiglio generale a Roma, affronta la questione del Fine Vita, sottolineando il blocco dei lavori in Aula. Cappato è in attesa di conoscere, il prossimo 27 luglio a Massa, il verdetto del processo che lo vede ... Leggi su ilfattoquotidiano

mauriziocresce6 : @AlessiaSLorenzi Buonasera Alessia, esattamente, la vita va vissuta minuto per minuto, o meglio ancora attimo per a… - 69veleno69 : Sulle corde della vita intono i miei sogni per farne melodia di vittoria, nelle ultime battute verso il traguardo d… - Phiodem : Ho finito di rileggere gli appunti di etica e c'è la frase che la docente disse alla fine che boh mi piace un sacco… - marcogirgi : RT @italiadeidolori: Sapete, credo sia giunto il tempo di assentarmi per un periodo indeterminato al fine di dedicarmi a cose più concrete… - kint__sugi : @goIchetti @weisxuxi posso sempre mangiarti e mettere fine alla vita di un panr -

Ultime Notizie dalla rete : Fine Vita Fine Vita, Cappato: “Verdetto caso Trentini? Lo rispetteremo, ma serve legge Il Fatto Quotidiano Entra nel vivo il percorso del Comune di Pescara per l'acquisizione della bandiera blu

Due appuntamenti nel fine settimana riguardanti le iniziative organizzate nell'ambito del programma per l'acquisizione della bandiera blu, l'importante riconoscimento su cui il Comune di Pescara punta ...

Mertens: "Gattuso tecnico perfetto! Sarri mi ha cambiato la vita. A Barcellona per l'impresa. Qui tifosi pazzeschi..."

Dries Mertens ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni della Uefa. Che rapporto hai con i tifosi del Napoli? "Qui le persone respirano il calcio. Dai giovani ai quarantenni, ma ...

Due appuntamenti nel fine settimana riguardanti le iniziative organizzate nell'ambito del programma per l'acquisizione della bandiera blu, l'importante riconoscimento su cui il Comune di Pescara punta ...Dries Mertens ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni della Uefa. Che rapporto hai con i tifosi del Napoli? "Qui le persone respirano il calcio. Dai giovani ai quarantenni, ma ...