Filiberto Degani, morto per complicazioni da Covid-19 l’uomo che scoprì Vasco e Capossela. È stato patron dello Snoopy di Modena (Di venerdì 17 luglio 2020) Quando negli anni Settanta la “fame chimica” era ancora un orpello da discotecari a venire, Filiberto Degani nella sua discoteca, lo Snoopy di Modena, si era inventato gli spuntini, il buffet, perfino qualche primo caldo. La dance music invadeva come un alieno la pista e intanto si cuocevano le lasagne. Formidabili quegli anni. Con Vasco Rossi, dj storico del locale, scoperto in quel ruolo proprio da Degani allo Snoopy quando ancora non era Colpa d’Alfredo. Degani è morto alcuni giorni fa a 79 anni. Era riuscito a guarire dal Covid-19 ma nell’ultimo mese per le complicazioni dovute al Coronavirus era ricoverato in una struttura di Vezzano sul Crostolo, in provincia di ... Leggi su ilfattoquotidiano

