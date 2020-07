Festa Cinema Roma fa ‘goal’ con Totti, Cannes e Bowie (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma – In un momento particolare come quello che sta affrontando il mondo a causa della pandemia, la quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma si presenta ottimista, rassicurante e con anticipazioni che promettono un grande evento. Alleanza con il Festival di Cannes, l’incontro con Francesco Totti, l’anteprima del film ‘Stardust’ su David Bowie di Gabriel Range con protagonista Johnny Flynn. Senza dimenticare l’omaggio al genio Ennio Morricone e i restauri di due grandi pietre miliari del Cinema: ‘In nome della legge’ di Pietro Germi e ‘Padre padrone’ di Paolo e Vittorio Taviani. Queste sono solo alcune delle anticipazioni sulla nuova edizione annunciate, in una press conference su ... Leggi su romadailynews

