Ferruccio Sansa è il nostro candidato presidente per la Regione Liguria (Di venerdì 17 luglio 2020) Il candidato presidente del MoVimento 5 Stelle e della coalizione di centrosinistra per la presidenza della Regione Liguria sarà Ferruccio Sansa. Il 6 marzo scorso il MoVimento 5 Stelle della Liguria ha accolto la proposta del capo politico di avviare un dialogo con il Partito Democratico ed altre forze civiche e politiche, con l’obiettivo di condividere alcuni punti di programma e individuare un candidato civico comune. Dopo lo stop obbligato dovuto al lockdown, una delegazione composta da portavoce liguri nazionali, regionali e comunali (composta da Marco Mesmaeker , Roberto Traversi, Marco Rizzone, Andrea Melis e Luca Pirondini) ha avviato un percorso di confronto, dapprima sui temi, trovando la piena convergenza sulle condizioni che ... Leggi su ilblogdellestelle

