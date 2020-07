Ferrari, Binotto: “Mai più incidenti come in Austria” (Di venerdì 17 luglio 2020) A margine delle prove libere valide per il Gp di Ungheria in programma domenica, il team principal della Ferrari, è tornato sull’incidente avvenuto al Gp di Stiria che ha costretto Leclerc e Vettel al ritiro: “Ciò che è successo in Austria è abbastanza chiaro: questi sono incidenti che non devono capitare più. Per il nostro team è importante raccogliere più punti possibili”. Il dirigente del Cavallino svela gli obiettivi della Ferrari al Gp di Ungheria: “Qui si pensa che il motore non sia importante, ma il motore è importante quanto il carico aereodinamico e dopo una settimana dopo quella vissuta in Austria dovremo ottimizzare, senza commettere errori” Il video dello scontro tra le Ferrari al Gp di Stiria Sul ... Leggi su sport.periodicodaily

