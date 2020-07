Fernando Alonso celebra il Real Madrid campione: “Un giorno di festa vissuto con mio padre” (Di venerdì 17 luglio 2020) Un tifoso speciale per il Real Madrid fresco di vittoria della Liga dopo la vittoria per 2-1 sul VillaReal. Si tratta di Fernando Alonso, pilota spagnolo e socio onorario del club: “E’ stato un giorno di festa – ha detto Alonso ai microfoni di Real Madrid TV -. L’ho vissuto a casa con mio padre, anche lui appassionato di calcio“. Alonso, 38 anni, è pronto a tornare l’anno prossimo in Formula 1 con la Renault: “Nel calcio esperienza è un fattore importante e nei motori ancor di più. L’Indy 500 è il 23 agosto. Presto andrò negli Stati Uniti, il 2 o il 3 agosto, e da settembre cercherò di prepararmi ... Leggi su sportface

TheoNoel12 : @Burgrid7 Fernando Alonso Stoffel Vandoorne McLaren 2017 - undertray : @quelladeiMaxiel verissimo...... ma fernando ne meriterebbe come minimo tre in più di quelli che ha (??), purtroppo… - FormulaPassion : #F1: #Abiteboul e i continui cambi in casa #Renault - tvescript : ROBERTO TORRES COME FERNANDO COME ALONSO L'ETERNO RITORNO GRAZIE NANDO TI AMO - filippo898 : RT @matteopittaccio: Sono felicissimo per il ritorno di Fernando Alonso, non posso negarlo. Tuttavia mi chiedo quali prospettive possa aver… -