Ferie di colf e badanti, cosa fare se ne hanno già fruito nel lockdown (Di venerdì 17 luglio 2020) Estate, tempo di vacanze. Normalmente luglio ed agosto sono i mesi nei quali le famiglie italiane si godono il riposo dal lavoro e con loro anche i domestici che prestano servizio come colf, badanti o baby sitter. Ma cosa cambia con il coronavirus?Partiamo dall’inizio. Con l’avvento della pandemia, sebbene l’attività dei domestici non sia mai stata limitata per legge, molti lavoratori hanno comunque interrotto le prestazioni sia di propria iniziativa, che per scelta delle famiglie. Troppo pericoloso assistere un anziano, un bambino o occuparsi della casa nella fase del lockdown!Essendo stati esclusi dalla cassa integrazione disposta dal Decreto Legge “Cura Italia” migliaia di colf, badanti e baby sitter sono quindi rimaste senza un ... Leggi su huffingtonpost

