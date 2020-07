Femminicio ad Aprilia, Tirrito: ‘Non siete sole, non rimanete dentro casa’ (Di venerdì 17 luglio 2020) “L’ultimo dramma familiare, che si è consumato ad Aprilia, dimostra come una donna da sola, spesso non trovi la forza per uscire dall’incubo fino alla morte; ed è una sconfitta per tutte le donne. Nessuna deve pensare che non ci sia via d’uscita”. Lo dichiara in un comunicato Maricetta Tirrito, presidente del ‘Laboratorio Una donna’”. “Tantissime donne cercano aiuto per uscire dal violento incubo vissuto all’interno delle mura domestiche – prosegue la Tirrito – e sono tanti i centri disposti a fornire sostegno a chi ne ha bisogno. Eppure, spesso, sono queste stesse donne che fanno un passo indietro, perché non hanno gli strumenti necessari per reagire, né chi le accompagni in un percorso di coraggio che porti ad una denuncia e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Grazia, uccisa a 45 anni a colpi di pistola dal marito, che poi si toglie la vita

. Ancora un drammatico femminicidio in Italia: si allunga la scia di donne ammazzate nel 2020, i due coniugi erano commercianti. la tragedia si è consumata ad Aprilia, in provincia di Latina, dove viv ...

