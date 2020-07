Federico Mastrostefano di UeD torna con una bellissima notizia: “Ho occhi solo per lei” (Di venerdì 17 luglio 2020) Tronisti come Federico Mastrostefano se ne sono visti pochi nella lunga storia di Uomini e Donne. Il nuotatore di Manziana (in provincia di Roma) è sempre stato semplice, genuino, divertente e desideroso di incontrare la donna della sua vita. Ha dedicato la sua vita al nuoto e in quello per salvamento è stato anche primatista mondiale. Era il 2008 quando Federico si è seduto per la prima volta sul trono e il suo è stato anche uno dei più longevi. Indeciso fino all’ultimo, corteggia, bacia e tiene sulle spine tutte le sue corteggiatrici. Per gioco stila anche una classifica ma al momento della scelta ‘restano in ballo’ Lucia Rossitto, Eliana Michelazzo (diventata famosa per il famoso matrimonio fittizio tra Pamela Prati e il fantomatico Mark Caltagirone) e Pamela Compagnucci. ... Leggi su caffeinamagazine

