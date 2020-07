Favignana, il sindaco dell’isola ai domiciliari per corruzione: “Frode su fornitura d’acqua e controlli della Municipale a chi non lo votava” (Di venerdì 17 luglio 2020) L’acqua potabile sull’isola di Favignana arrivava a bordo delle navi autorizzate dal ministero della Difesa. Il servizio però era finito al centro di “un sistematico scambio di favori” con un danno erariale di 2 milioni di euro: questa la ricostruzione della procura di Trapani che ha chiesto e ottenuto l’arresto del sindaco dell’isola, Giuseppe Pagoto, ai domiciliari da venerdì mattina. È accusato di corruzione, falso e turbativa d’asta e anche per aver tratto vantaggio alle elezioni amministrative del 2018. L’indagine coinvolge 24 persone, undici delle quali, tra cui il primo cittadino, sono stati sottoposti a misura cautelare. Ai domiciliari anche il comandante della polizia ... Leggi su ilfattoquotidiano

AgenziaOpinione : GUARDIA FINANZA – Trapani * ” OPERAZIONE AEGADES “: « 11 MISURE CAUTELARI PER REATI CONTRO LA PA, TRA GLI ARRESTATI… - trapani24h : Favignana. Blitz della Finanza agli arresti domiciliari il sindaco Giuseppe Pagoto - NewSicilia : Scambi di favori, operazione della #GdF scardina sistema di #corruzione a #Favignana. #Blitz #Politica #Cronaca… - AlqamahPost : Operazione 'AEGADES': eseguite 11 misure cautelari. Tra gli ... - - GazzettaDelSud : #Corruzione nella gestione dell'acqua a #Favignana, arrestati il sindaco e il comandante dei vigili… -