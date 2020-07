Fase 3: Fondo di Garanzia Pmi, esteso l'intervento a imprese agricole (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - A partire dal prossimo 20 luglio, l'intervento del Fondo di Garanzia per le Pmi è esteso anche alle imprese che svolgono attività economiche nel settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca. Saranno così eliminate le limitazioni fino a oggi previste per questo settore dalla normativa ordinaria. Dal 20 luglio, si legge in una nota di Mediocredito Centrale, sarà dunque possibile trasmettere al Gestore sia richieste di ammissione alla Garanzia diretta, che richieste di ammissione alla in riassicurazione/controGaranzia. In questa prima Fase, si sottolinea, si potranno presentare soltanto domande ai sensi delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale ... Leggi su liberoquotidiano

Ammonta a 294.683.000 euro la somma di investimento per gli interventi su strade, piste ciclabili, ponti, gallerie programmati dalla Provincia di Brescia per migliorare la circolazione sul territorio ...

Doppio sostegno da Stato e Regione al sociale e agli enti locali

Contributi a fondo perduto della Regione del Veneto per i servizi educativi, per la prima infanzia, per le strutture assistenziali per anziani e disabili e per i Comuni che hanno attivato centri estiv ...

Ammonta a 294.683.000 euro la somma di investimento per gli interventi su strade, piste ciclabili, ponti, gallerie programmati dalla Provincia di Brescia per migliorare la circolazione sul territorio ...