Famiglie gusci vuoti, il pirandelliano Favolacce (Di venerdì 17 luglio 2020) Abbiamo passato il lockdown con pochi desideri: uno di questi era vedere “Favolacce” la seconda opera di Damiano e Fabio d’Innocenzo che già alla Berlinale pre-Covid aveva ottenuto il premio per la migliore sceneggiatura originale e che da pochi giorni ha fatto incetta di Premi e di candidature ai Nastri. Ebbene l’abbiamo visto “Favolacce” e nonostante la sua dolorosissima narrazione ne abbiamo scritto, perché molti lo vedano e ne traggano insegnamento per i tempi di sentimenti asintomatici che stiamo vivendo. C’è un narratore all’inizio del film interpretato da Max Tortora che forse racchiude la voce dei due autori che da un’inventio thesauri diaristica di una bambina fanno derivare questa storia. Spronati a raccontarla dalla misteriosa reticenza che gli ha provocato: da quella ... Leggi su ilnapolista

