Fahim Saleh, arrestato l’assistente personale del guru delle start up ucciso e fatto a pezzi (Di venerdì 17 luglio 2020) L’assistente personale di Fahim Saleh, il guru delle start up ucciso e fatto a pezzi nel suo appartamento di Manhattan, è stato fermato dalla polizia di New York con l’accusa di omicidio cruento e volontario. Secondo gli investigatori sarebbe stato lui a uccidere il 33enne originario del Bangladesh, decapitandolo e facendolo poi a pezzi con una motosega. L’uomo, Tyrese Devon Haspil, 21 anni, avrebbe rubato decine di migliaia di dollari a Saleh per poi essere scoperto. L’imprenditore, quindi, non avrebbe sporto denuncia ma avrebbe concesso al suo assistente di ripagare gradualmente ciò che gli era stato rubato. Le indagini erano partite dai video ... Leggi su ilfattoquotidiano

L'assistente personale di Fahim Saleh, il guru delle start up ucciso e fatto a pezzi nel suo appartamento di Manhattan, è stato fermato dalla polizia di New York con l'accusa di omicidio cruento e vol ...

Fahim Saleh, il guru degli startupper di Gokada, ucciso e fatto a pezzi a New York: arrestato il suo ex assistente

In carcere un ragazzo di 21 anni che aveva lavorato con lo startupper. Il movente del delitto sarebbe economico: l'arrestato avrebbe sottratto a a Saleh una grossa somma ed era stato scoperto ...

L’assistente personale di Fahim Saleh, il guru delle start up ucciso e fatto a pezzi nel suo appartamento di Manhattan, è stato fermato dalla polizia di New York con l’accusa di omicidio cruento e vol ...In carcere un ragazzo di 21 anni che aveva lavorato con lo startupper. Il movente del delitto sarebbe economico: l’arrestato avrebbe sottratto a a Saleh una grossa somma ed era stato scoperto ...