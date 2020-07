Facebook sfida TikTok con Instagram Reels: che cos’è e come funziona (Di venerdì 17 luglio 2020) L'esplosione di TikTok pare aver incontrato una battuta di arresto, almeno negli Stati Uniti. E non perché il social network cinese basato sull'incontro tra musica e brevi clip video non sia un successo tra giovani e giovanissimi a stelle e strisce, ma per via del polverone relativo a privacy e dati sensibili che si è sollevato oltreoceano. Se quindi l'app potrebbe avere i giorni contati in USA, allo stesso modo una delle principali realtà di Facebook è praticamente pronta a colmare il possibile vuoto. E' infatti in fase di test presso Instagram la nuova funzione Instagam Reels, che offre praticamente le stesse possibilità di TikTok. Il funzionamento del servizio è analogo, con gli ormai viralissimi video da 15 secondi in primo piano. Per ... Leggi su optimagazine

