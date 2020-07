Eurozona, edilizia in forte recupero a maggio (Di venerdì 17 luglio 2020) (Teleborsa) – Rimbalza il mercato delle costruzioni nella Zona Euro a maggio, dopo il crollo di aprile a causa dell’impatto del lockdown scattato per l’epidemia di coronavirus. Secondo l’Eurostat, la produzione nel settore delle costruzioni è salita del 27,8% nel mese di maggio dopo il -18,3% registrato ad aprile (rivisto da un preliminare -14,5%). Nell’Europa dei 27, il settore ha riportato una salita della produzione del 21,2% contro il -14,9% del mese precedente. Rispetto ad un anno prima, la produzione subisce una caduta dell’11,9% nell’Eurozona e del 10,3% nell’UE allargata. Leggi su quifinanza

