Etro insegna a desiderare (di nuovo) E la moda ci restituisce il buonumore (Di venerdì 17 luglio 2020) Daniela Fe Romantici abiti di chiffon sfilano sulle note di Ennio Morricone e Scervino fa dialogare i giacconi per lei con i pantaloni per lui «Questa sfilata è un atto di coraggio che viene dal cuore» dicono all'unisono Kean e Veronica Etro al termine della prima sfilata dal vivo a 127 giorni esatti dall'inizio ufficiale della pandemia. Siamo tutti a distanza di sicurezza nel giardino dell'hotel Four Season di Milano costruito all'interno di un convento del XV secolo. I 110 invitati allo show hanno subìto il controllo della temperatura e vengono dotati di mascherina, profumo igienizzante e gel disinfettante. Per gli addetti ai lavori i controlli sono ancora più serrati: in backstage avevano la metà dei capi e delle persone nel doppio dello spazio. «Questo è stato fantastico» spiega ridendo Kean ... Leggi su ilgiornale

DRepubblicait : Sfilata Etro: l'hair look all’insegna della naturalezza di Davide Diodovich [aggiornamento delle 16:07] - DRepubblicait : Sfilata Etro: l'hair look all’insegna della naturalezza di Davide Diodovich -

Ultime Notizie dalla rete : Etro insegna Etro insegna a desiderare (di nuovo) E la moda ci restituisce il buonumore ilGiornale.it Sfilata Etro: l'hair look all’insegna della naturalezza di Davide Diodovich

Per presentare le collezioni Primavera Estate 2021 uomo e Resort 2021 donna di Etro, andate in scena il 15 luglio con un evento informale riservato a pochi invitati presso il Four Seasons Hotel di Mil ...

Etro sfila (dal vivo): il “Nuovo Cinema Paradiso” eco-friendly sul set di Milano Digital Fashion Week

«Abbiamo deciso di presentare le collezioni con una sfilata fisica per dare un messaggio di forte positività, fondamentale in questo momento per il sistema moda e la città di Milano. Riconosciamo l’im ...

Per presentare le collezioni Primavera Estate 2021 uomo e Resort 2021 donna di Etro, andate in scena il 15 luglio con un evento informale riservato a pochi invitati presso il Four Seasons Hotel di Mil ...«Abbiamo deciso di presentare le collezioni con una sfilata fisica per dare un messaggio di forte positività, fondamentale in questo momento per il sistema moda e la città di Milano. Riconosciamo l’im ...