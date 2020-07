Esports, negli USA arrivano le arene drive-in. Ritorno al passato per garantire la sicurezza (Di venerdì 17 luglio 2020) Le arene drive-in potrebbero rappresentare l’ultima grande novità nel mondo degli Esports. La società di investimento immobiliare Horizon Group Properties ha stretto una partnership con la società di analisi degli Esports, Harena Data L.L.C., che gestisce il marchio USA drive-Ins, per sviluppare arene e cinema drive-in in quattro città degli Stati Uniti. Per quanto riguarda gli Esports, l’idea è che gli utenti possano guardare i tornei e competere negli eventi in totale sicurezza, restando all’interno dei loro veicoli. Inizialmente, le arene saranno situate nei centri commerciali di proprietà di Horizon, che si trovano a Louisville (Kentucky), ... Leggi su esports247

Ultime Notizie dalla rete : Esports negli La Cina investe negli eSports: nel distretto di Putuo sorgerà un’arena da 36mila metri quadrati La Gazzetta dello Sport Ubroker: “con le bollette azzerate formiamo i campioni dei videogames”

Con l’associazione sportiva piemontese ‘EVW’ l’azienda di luce e gas presieduta dall’imprenditore piemontese Cristiano Bilucaglia ha creato a Chivasso un polo formativo unico nel suo genere. Videogame ...

iGB Live! Online: 'Mercato del betting 2020 a -15% causa Covid-19'

Ed Birkin, consulente senior di H2 Gambling Capital, ha illustrato al pubblico di iGB ??Live! Online l'impatto del coronavirus sul settore delle scommesse sportive. In che modo la pandemia di Covid ha ...

