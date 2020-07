Esenzione ticket sanitario: aumenta la platea dei beneficiari, più persone potranno fare domanda, ecco dove (Di venerdì 17 luglio 2020) Esenzione ticket sanitario, in alcune regione per venire incontro alle difficoltà si amplia la platea dei beneficiari aprendo nuovi scenari nel sistema sanitario e riducendo i tempi di attesa. L’operazione è già in vigore dal 15 luglio 2020, vediamo dove e in cosa consiste. Esenzione ticket sanitario per tutti: già in vigore La giunta provinciale del Trentino Alto Adige, ha deciso di ampliare il diritto alle esenzioni del ticket sanitario. Una misura accessibile a tutti i cittadini alle prestazioni sanitarie. Nello specifico la delibera prevede a partire dal 15 luglio 22020 Esenzione del ticket ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Esenzione ticket sanitario: aumenta la platea dei beneficiari, più persone potranno fare domanda, ecco dove… - brindisilibera : New post (Sanità, Turco: “Attuata mia mozione. Giunta dice sì a esenzione ticket pronto soccorso per forze armate,… - brindisilibera : New post (Sanità, Turco: “Attuata mia mozione. Giunta dice sì a esenzione ticket pronto soccorso per forze armate,… - roberto_lamela : RT @TobrukBruno: Identikit del grillino tipo 1 Rdc 2 Tariffe luce gas acqua agevolate 4 Casa popolare 3 Asilo nido gratuito 4 Sussidio co… - TobrukBruno : Identikit del grillino tipo 1 Rdc 2 Tariffe luce gas acqua agevolate 4 Casa popolare 3 Asilo nido gratuito 4 Suss… -

Ultime Notizie dalla rete : Esenzione ticket Ampliata l'esenzione ticket in Alto Adige Alto Adige Innovazione Sanità, Turco: “Attuata mia mozione. Giunta dice sì a esenzione ticket pronto soccorso per forze armate, corpi di polizia e vigili del fuoco”

“Un atto di equità e di giustizia sociale che recepisce la mia apposita mozione, depositata in Consiglio regionale nel 2019. In Puglia gli appartenenti a Corpi di Polizia ad ordinamento civile e milit ...

Turco: "Giunta dice sì a esenzione ticket pronto soccorso per corpi dello Stato"

BARI - “Un atto di equità e di giustizia sociale che recepisce la mia apposita mozione, depositata in Consiglio regionale nel 2019. In Puglia gli appartenenti a Corpi di Polizia ad ordinamento civile ...

“Un atto di equità e di giustizia sociale che recepisce la mia apposita mozione, depositata in Consiglio regionale nel 2019. In Puglia gli appartenenti a Corpi di Polizia ad ordinamento civile e milit ...BARI - “Un atto di equità e di giustizia sociale che recepisce la mia apposita mozione, depositata in Consiglio regionale nel 2019. In Puglia gli appartenenti a Corpi di Polizia ad ordinamento civile ...