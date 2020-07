Esclusiva: panchina Spal, nella lista c’è anche Marino (Di venerdì 17 luglio 2020) La Spal cerca un allenatore per ripartire. Il contributo di Di Biagio è stato insufficiente ma criticarlo ora, come ha fatto la proprietà, non ha senso. Bisognava pensarci prima, al momento della scelta, senza scaricare su Semplici colpe che non erano certo totalmente sue. La Spal sta sondando il terreno con diversi allenatori, un nome da tenere in considerazione è anche quello di Pasquale Marino che ha un contratto in scadenza con l’Empoli e che sta guidando in toscani alla conquista di un posto nei playoff. Foto: logo Spal L'articolo Esclusiva: panchina Spal, nella lista c’è anche Marino proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Il tutto in attesa di capire chi sarà la guida in panchina. La suggestione che ... Anche perché, la decisione finale, spetterà esclusivamente al presidente Commisso, ancora bloccato negli ...

Juventus, le ultime di Calciomercato.it sulla firma di Pirlo come tecnico dell’Under 23: il vice sarà Baronio, ex tecnico della Primavera del Napoli. Da poche ore è ufficiale l’addio di Fabio Pecchia ...

Juventus, le ultime di Calciomercato.it sulla firma di Pirlo come tecnico dell'Under 23: il vice sarà Baronio, ex tecnico della Primavera del Napoli. Da poche ore è ufficiale l'addio di Fabio Pecchia ...