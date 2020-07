Ergastolo a "pane e acqua" (Di venerdì 17 luglio 2020) Tenere un prigioniero “a pane e acqua” era un tipo di alimentazione ai limiti della sopravvivenza utilizzata in tempi non lontani come forma di punizione carceraria, ma sembra, anche se in forma diversa, che nel nostro paese voglia tornare di moda. Penso che tutti si dovrebbero interessare di cosa accade nell'inferno delle nostre “Patrie Galere” perché al giorno d'oggi il carcere è una specie di autostrada e un giorno o l'altro ci potrebbero passare molti cittadini o parenti, sia innocenti che (...) - Tribuna Libera / Carcere, Detenuti, Testimonianza carcere Leggi su feedproxy.google

Parole alla sbarra: “Sexy”

“L’imputata, signor presidente, è Sexy”. “Cancelliere, questo è un particolare che non ci riguarda. Speriamo solo che non ci metta in subbuglio il tribunale”. “È una parola!”. “E allora bisogna provve ...

