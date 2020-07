Era Laura Perez di Vite al Limite. Prima era 270 kg oggi è bellissima [FOTO] (Di venerdì 17 luglio 2020) Le storie dei protagonisti di Vite al Limite sono tutte diverse tra loro. Alcuni pazienti della clinica del dottor Nowzaradan non riescono a ottenere i successi tanto sperati e vengono esclusi dal programma. Altri, invece, dimostrano fin da subito delle forti motivazioni, che li spingono a raggiungere obiettivi inimmaginabili. La grinta e la voglia di recuperare la propria vita sono tra gli ingredienti fondamentali che fanno innamorare il pubblico del programma televisivo. La storia di Laura Perez, ad esempio, è davvero incredibile. La donna di 270 chili viveva con grandi difficoltà dovute al suo peso. Dopo aver incontrato il famoso chirurgo, però, la sua esistenza ha avuto una svolta decisiva in positivo e oggi la trasformazione è davvero incredibile. Era ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Era Laura Comense in lacrime: addio a Gaudenzio - LaProvincia.it/COMO - Sport, Como La Provincia di Como Laura Tacchini torna in campo, sarà il libero della Pallavolo Sangiorgio

Nuovo innesto in casa Pallavolo Sangiorgio: nel roster della formazione impegnata in serie B2 torna il libero Laura Tacchini. Piacentina di San Nicolò, ventotto anni compiuti lo scorso 20 febbraio, 16 ...

Da 4 mesi positiva e lavoro a rischio: «Ho pensato al suicidio, mi aiutano i gatti e la musica di Laura Pausini»

«Una settimana fa il mio datore di lavoro mi ha fatto capire che non mi rinnoverà il contratto a termine, mi ha detto: “chi prenderebbe una che in un anno ha lavorato sei mesi, e poi ho già trovato un ...

