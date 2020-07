Era Giò Sada, vincitore di X Factor: oggi 30 anni, ha cambiato nome [FOTO] (Di venerdì 17 luglio 2020) È stato uno dei concorrenti di X Factor più amati, per la sua bravura ma anche per la sua umiltà. Stiamo parlando di Giò Sada, il cantante che ha vinto la nona edizione del talent show. Dopo l’esperienza vissuta a Sky, l’artista ha continuato a rimboccarsi le maniche per realizzare il suo sogno di vivere di ciò che ama: la musica. Il 2 settembre del 2016 ha pubblicato il suo singolo Volando al contrario, che è stato anche il titolo del suo primo album, commercializzato a partire dal 23 settembre dello stesso anno. Giò Sada dopo la vittoria di X Factor oggi Giò Sada, a cinque anni dall’esperienza vissuta a X Factor, continua a lavorare nel mondo della musica. Ma con un altro ... Leggi su velvetgossip

