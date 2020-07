Era Emily in Una mamma per amica: oggi ha 76 anni, dimagrita fa la ballerina [FOTO] (Di venerdì 17 luglio 2020) Emily Gilmore: una donna, un’istituzione. “Capostipite” delle “Gilmore Girls” di Una mamma per amica, madre di Lorelai e nonna di Rory, ha dato del filo da torcere ad entrambe. Eppure l’abbiamo amata come pochi altri personaggi. Ma cosa fa oggi e come è diventata Kelly Bishop, l’attrice che per anni ha interpretato Emily? Sarcastica, snob, pungente, categorica. Emily Gilmore ha reso i difetti più anticipatici dei veri tratti di personalità, grazie anche all’incredibile abilità degli autori di Una mamma per amica. Ambientata nell’immaginaria cittadina di Stars Hollow, nel Connecticut, la serie racconta le vicende di Lorelai e ... Leggi su velvetgossip

La serie Emily In Paris con Lily Collins sarà distribuita da Netflix

La nuova commedia romantica Emily in Paris, scritta e prodotta da Darren Star, approderà su Netflix. La serie, composta da 10 episodi della durata di mezz’ora e prodotta dagli MTV Studios, era stata o ...

