Epatite C | AbbVie riceve da AIFA la rimborsabilità per Maviret

ROMA (ITALPRESS) – AbbVie (NYSE: ABBV), azienda biofarmaceutica globale impegnata nella ricerca, annuncia di aver ottenuto la rimborsabilità in Italia per Maviret (glecaprevir/pibrentasvir) per la riduzione della durata della terapia, che prevede una singola somministrazione al giorno, da 12 a 8 settimane in pazienti affetti da Epatite C cronica anche di genotipo 3, affetti da cirrosi compensata e naive al trattamento. Maviret era già indicato come regime pangenotipico (genotipi 1-6), con una singola somministrazione al giorno, della durata di 8 settimane per pazienti non cirrotici affetti da Epatite C, e naive rispetto al trattamento, e come regime terapeutico, con una singola somministrazione giornaliera, della durata di 8 settimane per pazienti affetti da HCV di genotipo 1, 2, 4, ...

