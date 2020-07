Ennio Morricone, Roma gli dedica l’Auditorium: porterà il suo nome (Di venerdì 17 luglio 2020) Alla seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina erano presenti molti amici di Ennio Morricone tra cui Nicola Piovani, Giuseppe Tornatore e Renato Zero. Roma dedicherà il suo auditorium ad Ennio Morricone. La decisione è stata presa dall'Assemblea capitolina, l'Auditorium Parco della Musica progettato da Renzo Piano prenderà il nome del grande compositore scomparso lo scorso 6 luglio. Ennio Morricone è riuscito a mettere d'accordo tutte le forze politiche che siedono nell'Aula Giulio Cesare dell'Assemblea Romana: con un voto bipartisan l'Assemblea impegna la sindaca Virginia Raggi a rinominare il complesso progettato da Renzo Piano e anche ad avviare l'iter per dedicare al compositore una ... Leggi su movieplayer

