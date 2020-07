Ennio Morricone, l'Auditorium di Roma porterà il suo nome. Il figlio commosso: 'Era casa sua' (Di venerdì 17 luglio 2020) L'Auditorium Parco della Musica di Roma si chiamerà ' Auditorium '. È la volontà espressa all'unanimità, 29 su 29, dall'Assemblea Capitolina che oggi, in seduta straordinaria, ha approvato un ordine ... Leggi su leggo

(Agenzia Vista) Roma, 17 luglio 2020 Ennio Morricone, Piovani: “Un compositore del futuro dall’impegno trasversale” “Un compositore del futuro dall’impegno trasversale” queste le parole di Nicola Piov ...Roma – Si è svolto questa mattina, 17 luglio 2020, in Aula Giulio Cesare, il Consiglio straordinario per la commemorazione del Maestro Ennio Morricone e per l’intitolazione al grande compositore dell’ ...