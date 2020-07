Empoli-Entella in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Serie B 2019/2020 (Di venerdì 17 luglio 2020) C’è grande attesa per la trentacinquesima giornata di Serie B 2019/2020. Nel rush finale al Castellani anche Empoli ed Entella sono pronte a scendere in campo divise da quattro punti: ottavo posto per i toscani, l’undicesimo per gli ospiti. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e la cronaca della partita dopo il triplice fischio del direttore di gara. Leggi su sportface

tabellamercatob : Stasera 16^ di ritorno #SerieB Convocati e undici iniziali schierati lunedì scorso/3 Alle 21.00 #EmpoliEntella… - TUTTOB1 : Corriere dello Sport: 'C'è l'Entella, Marino ancora aspetta l'Empoli' - TUTTOB1 : La Repubblica: 'L'Entella sogna l'impresa a Empoli' - TUTTOB1 : Entella, Matteazzi: 'Per fare risultato a Empoli servirà una grande prestazione. I gol delle punte arriveranno' - TotalScommesse : Il primo pronostico di oggi del nostro Mendieta riguarda la serie B. #Empoli ed #Entella hanno una tendenza al seg… -