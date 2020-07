Emozioni virali, le voci dei medici dalla pandemia (Di venerdì 17 luglio 2020) Patrizia Ambruoso, medico, è uno dei membri fondatori di USiena Alumni, tra i promotori di un libro realizzato durante la pandemia. Insieme ad altri 37 colleghi ha scritto un libro dal titolo: “Emozioni virali. Le voci dei medici dalla pandemia”, a cura della dottoressa Luisa Sodano, edito da Pensiero Scientifico Editore e patrocinato dalla Fnomceo.Si tratta di un’idea che ha preso corpo nel gruppo Facebook per soli medici, che conta oltre centomila iscritti in tutta Italia. Fra tanti post tecnici, non mancavano gli sfoghi di chi vedeva ammalarsi o morire pazienti, familiari e colleghi, tanto che Luisa Sodano, medico igienista curatrice del volume, ha lanciato l’idea di realizzare un libro emozionale ... Leggi su huffingtonpost

