Emma per Zalando: «i vestiti possono aiutare a raccontare molto di te stessa» (Di venerdì 17 luglio 2020) Un meeting di lavoro, il tempo libero, un esame universitario, un appuntamento galante o un’uscita easy con le amiche. Ogni donna ama celebrare i differenti momenti della sua vita anche attraverso il look giusto. E per farlo trae ispirazione dalla vita di tutti i giorni, attingendo idee anche dai social network. Non stupisce quindi che Emma Marrone sia stata scelta da Zalando come sua nuova brand ambassador per l’Italia. Amatissima dal bel paese, Emma non è solo una cantante, ma anche produttrice musicale, stella del cinema e, soprattutto, una donna vera che ama mostrarsi senza filtri. È il classico esempio di giovane donna, simbolo dell’empowerment femminile, che promuove valori positivi come l’accettazione di sé e del proprio aspetto. Proprio come aveva fatto Zalando lo scorso febbraio, con la campagna Zerotypes che invitava ad abbattere i pregiudizi e celebrare la propria individualità. Leggi su vanityfair

