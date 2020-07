Emma Marrone, immagini che fanno male: la cantante si commuove (Di venerdì 17 luglio 2020) Questo articolo Emma Marrone, immagini che fanno male: la cantante si commuove è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Emma Marrone ha pubblicato una storia su Instagram contenente delle immagini che fanno davvero molto male a lei ed a tutti i suoi fan: è commossa. Emma Marrone ha postato una serie di immagini sul suo profilo Instagram che fanno davvero molto commuovere tutti i suoi amatissimi fan e follower, del sud Italia e non … Leggi su youmovies

VanityFairIt : Catturata tra le vie della sua amata Roma, la cantante, nuova brand ambassador, sfoggia una carrellata di look dive… - XFactor_Italia : Spoiler: siamo già tutti pazzi di @MarroneEmma ?? #XF2020 - RadioRideTheWav : (CLICK LINK TO LISTEN->) Now Playing: Emma Marrone - La Mia Città - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Emma Marrone sta con me sotto la mia protezione punto! Cit. ???????? - GuitarDaniele : Emma Marrone sta con me sotto la mia protezione punto! Cit. ???????? -