Emilia Romagna, c’è l’ordinanza: da domani via libera agli sport di contatto (Di venerdì 17 luglio 2020) Possono riprendere da domani, anche in Emilia-Romagna, gli sport di contatto: questo a patto che le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva abbiano provveduto a emanare protocolli di prevenzione o riduzione del rischio di diffusione del Covid-19 durante l’attività. Lo prevede la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Per gli eventi organizzati, l’ordinanza prevede dunque il rispetto dei contenuti dei rispettivi protocolli e raccomanda alla società sportiva di testare i suoi tesserati con test sierologico entro 72 ore dall’evento, comunicando le eventuali positività al Dipartimento di sanità pubblica ... Leggi su sportface

