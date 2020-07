Emanuele “La Cultura è l'unico vero grande asset del Paese” (Di venerdì 17 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La Cultura è l'unico vero grande asset del nostro Paese. La politica sarebbe dovuta intervenire in maniera massiva, potenziando queste attività. Non è stato così, è mancata una risposta che gratificasse almeno dal profilo estetico e intellettuale i cittadini italiani”. Lo afferma il Professor Emmanuele Emanuele, Presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale e Presidente onorario della Fondazione Roma, in un'intervista al magazine InsideArt, nella quale ricorda l'importanza dell'utilizzo delle tecnologie, anche in ambito Culturale.“Ho sempre sostenuto che la Cultura è ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Emanuele &ldquoLa Verona: Emanuele Birarelli appende le ginocchiere al chiodo Volleyball.it Palazzo Rosso Alessandria: scoperta targa di fine lavori. “È la casa di tutti, più bella e sicura”

ALESSANDRIA – Con lo scoprimento di una targa celebrativa all’angolo tra piazza della Libertà e via San Giacomo della Vittoria si sono ufficialmente conclusi i lavori di restauro del Palazzo Comunale ...

ROMA (ITALPRESS) – “La cultura è l’unico vero grande asset del nostro Paese. La politica sarebbe dovuta intervenire in maniera massiva, potenziando queste attività. Non è stato così, è mancata una ris ...

