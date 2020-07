Ellie Goulding Brightest Blue – Recensione Album (Di venerdì 17 luglio 2020) Ellie Goulding Brightest Blue Nel 2019, mentre visitava un museo di New York City, Ellie Goulding è inciampata in una stanza immersa nella luce blu, ed è così che è nato il titolo del suo nuovo lavoro discografico in uscita oggi venerdì 17 luglio dal titolo “Brightest Blue“. Se nel 2015 con Deliriu, Ellie Goulding aveva creato un Album per restare ai piani alti delle classifiche radiofoniche, in Brightest Blue troviamo l’artista in una veste più sincera e sensibile e ciò lo si può sentire nei brani “Power” e “How Deep Is Too Deep” che affrontano la scoperta di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

rdufayel : Ellie Goulding ci ha letteralmente preso a pugni in faccia. #BrightestBlue - mileytinkywinky : RT @careybiscate: a discografia da ellie goulding e impecavel - careybiscate : a discografia da ellie goulding e impecavel - abeaell : Ellie Goulding ti voglio tanto bene ?? - cataldoski : Ho finito di ascoltare Brightest Blue di Ellie Goulding. Ammetto che mi aspettavo un Halcyon o un Delirium 2.0, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Ellie Goulding Esce Brightest Blue, quarto album per Ellie Goulding Agenzia ANSA Esce Brightest Blue, quarto album per Ellie Goulding

(ANSA) - NEW YORK, 16 LUG - Si chiama 'Brightest Blue' ed è il quarto album per Ellie Goulding. L'ultimo lavoro della cantante britannica attualmente residente a New York esce il 17 luglio. In realtà ...

Eugenia di York batte Kate Middleton: è lei la prima Royal a uscire a cena dopo il lockdown

Non Kate Middleton. E neppure sua sorella Beatrice. Ci fosse stata ancora Meghan Markle, forse la duchessa di Sussex le avrebbe tolto il primato (dopo averle rubato la scena al Royal Wedding, annuncia ...

(ANSA) - NEW YORK, 16 LUG - Si chiama 'Brightest Blue' ed è il quarto album per Ellie Goulding. L'ultimo lavoro della cantante britannica attualmente residente a New York esce il 17 luglio. In realtà ...Non Kate Middleton. E neppure sua sorella Beatrice. Ci fosse stata ancora Meghan Markle, forse la duchessa di Sussex le avrebbe tolto il primato (dopo averle rubato la scena al Royal Wedding, annuncia ...