Ellen Degeneres, gli ex dipendenti l’accusano di razzismo (Di venerdì 17 luglio 2020) Ha costruito l’immagine del suo show intorno al motto ‘sii gentile’, ma dietro le quinte invece si nasconderebbe “un ambiente tossico e razzista”. E’ bufera sull’Ellen Degeneres Show, uno dei programmi più seguiti d’America, e la denuncia viene da parte di undici ex impiegati che accusano la produzione di aver creato un ambiente che va contro i principi di quanto viene dichiarato a telecamere accese. Secondo quanto scrive Buzz, citando gli ex impiegati che tuttavia hanno preferito rimanere anonimi, ci sono stati licenziamenti per persone assenti per malattia o per gravi motivi familiari oppure altri sono semplicemente andati via dopo commenti razzisti. Gli impiegati in questione hanno accusato i produttori esecutivi per l’ambiente creato, ma non hanno risparmiato la ... Leggi su tvzap.kataweb

OhWhatFun__ : RT @GalantoMassimo: Bufera su Ellen DeGeneres Show. Secondo BuzzFeed, che cita gli ex impiegati che tuttavia hanno preferito rimanere anoni… - finnycella : RT @lanemicageniale: Tutto mi sarei immaginata tranne che avremmo assistito ad un Ellen DeGeneres is over party, non so nemmeno perché anco… - finnycella : RT @helis94: Qualcuno che mi spieghi cos'è successo con ellen degeneres? - finnycella : RT @GalantoMassimo: Bufera su Ellen DeGeneres Show. Secondo BuzzFeed, che cita gli ex impiegati che tuttavia hanno preferito rimanere anoni… - finnycella : RT @Noovyis: (“Ambiente tossico e razzista”: la star Ellen DeGeneres nei guai. Ex impiegati denunciano) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Ellen Degeneres “Ambiente tossico e razzista”: la star Ellen DeGeneres nei guai. Ex impiegati denunciano Il Fatto Quotidiano “Ambiente tossico e razzista”: la star Ellen DeGeneres nei guai. Ex impiegati denunciano

Il sito BuzzFeed lancia la bomba contro Ellen DeGeneres, citando undici ex impiegati che hanno preferito rimanere anonimi. Negli ultimi mesi ci sono stati licenziamenti per persone assenti per malatti ...

Coppie vip: quando il partner è identico all'ex

Gigi Hadid e Zayn Malik Joe Jonas Joe Jonas e Sophie Turner Angelina Jolie Garrett Hedlund Brad Pitt Ellen DeGeneres e Portia de Rossi Anne Heche Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili ...

Il sito BuzzFeed lancia la bomba contro Ellen DeGeneres, citando undici ex impiegati che hanno preferito rimanere anonimi. Negli ultimi mesi ci sono stati licenziamenti per persone assenti per malatti ...Gigi Hadid e Zayn Malik Joe Jonas Joe Jonas e Sophie Turner Angelina Jolie Garrett Hedlund Brad Pitt Ellen DeGeneres e Portia de Rossi Anne Heche Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili ...