Elettra Lamborghini | La strana sorpresa in hotel: tanga e vibratore (Di venerdì 17 luglio 2020) Elettra Lamborghini non è una ragazza dai facili imbarazzi, eppure il vibratore e gli altri regali dell’hotel per una notte di fuoco l’hanno lasciata senza parole. Non troppo tempo fa, per una semplice distrazione, Elettra Lamborghini aveva pubblicato una storia di Instagram in cui veniva inquadrato il suo vibratore, lasciato incustodito sul comodino. Dopo una gaffe così bollente (e nemmeno troppo … L'articolo Elettra Lamborghini La strana sorpresa in hotel: tanga e vibratore è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

infoitcultura : Musica, Battiti Live 2020 pronto a toccare 21 città pugliesi: Fedez, Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri nel cast - MariaGraziaVac9 : Che bell'iniziativa! Tra l'altro la scorsa settimana in Puglia ascoltavamo sempre questa - earonemusic : ??- “La Isla” di Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini guadagna 2 posizioni in classifica #airplay italiana ????: 16°. .… - effettomusic : ?#GIUSYFERRERI - #ELETTRALAMBORGHINI, FUORI OGGI IL VIDEOCLIP DE LA ISLA, IL BRANO CHE STA INFIAMMANDO L'#ESTATE… - zazoomblog : “Kit sessuale tra preservativi e vibratori” Elettra Lamborghini scoperta hot - #sessuale #preservativi #vibratori” -